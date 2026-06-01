Danse Cornus
Danse Cornus vendredi 26 juin 2026.
Cornus
Danse
163 Mas Raynal Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Spectacle de sortie de résidence Ta vache
A 19h, la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.
Boissons sur place
Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .
163 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 68 58 94 72 icilachapellecafe@gmail.com
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English :
Ta vache End-of-Residency Performance
L’événement Danse Cornus a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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