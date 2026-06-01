Cornus

Danse

163 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Spectacle de sortie de résidence Ta vache

A 19h, la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.

Boissons sur place

Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .

163 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 68 58 94 72 icilachapellecafe@gmail.com

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English :

Ta vache End-of-Residency Performance

L’événement Danse Cornus a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)