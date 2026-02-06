Danse en ligne Saint-Aquilin
Danse en ligne Saint-Aquilin mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Aquilin
Danse en ligne
Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Séance animée par Claude Marcq, tous niveaux.
19h-21h, salle des fêtes.
Tarif adhésion 2 € / Cours gratuit
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98
Séance animée par Claude Marcq, tous niveaux.
19h-21h, salle des fêtes.
Tarif adhésion 2 € / Cours gratuit
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 .
Salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 26 51 98
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English : Danse en ligne
Session led by Claude Marcq, all levels.
7-9pm, salle des fêtes.
Membership fee: 2 ? / Free class
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98
L’événement Danse en ligne Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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