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Danse en ligne Saint-Aquilin

Danse en ligne Saint-Aquilin

Danse en ligne Saint-Aquilin mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24110 Saint-Aquilin

Département : Dordogne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Aquilin

Danse en ligne

Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Séance animée par Claude Marcq, tous niveaux.
19h-21h, salle des fêtes.
Tarif adhésion 2 € / Cours gratuit

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98
Séance animée par Claude Marcq, tous niveaux.
19h-21h, salle des fêtes.
Tarif adhésion 2 € / Cours gratuit

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98   .

Salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 26 51 98 

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English : Danse en ligne

Session led by Claude Marcq, all levels.
7-9pm, salle des fêtes.
Membership fee: 2 ? / Free class

Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98

L’événement Danse en ligne Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord

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