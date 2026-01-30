Fête de l’été Saint-Aquilin
Fête de l’été Saint-Aquilin samedi 27 juin 2026.
Saint-Aquilin
Fête de l’été
Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
16h concours de pétanque 10 € équipe ;
19h animation musicale par Olivier Grimard DJ et repas entrecôtes frites 15 € sur réservation.
À partir de 16h, place de l’église.
Comité des fêtes 06 75 32 37 24 cdfsaintaquilin@gmail.com
16h concours de pétanque 10 € équipe ;
19h animation musicale par Olivier Grimard DJ et repas entrecôtes frites 15 € sur réservation.
À partir de 16h, place de l’église.
Comité des fêtes 06 75 32 37 24 cdfsaintaquilin@gmail.com .
Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 37 24 cdfsaintaquilin@gmail.com
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English : Fête de l’été
4pm: pétanque competition 10? team;
7pm: musical entertainment by Olivier Grimard DJ and meal: entrecôtes frites 15? on reservation.
From 4pm, church square.
Comité des fêtes 06 75 32 37 24 cdfsaintaquilin@gmail.com
L’événement Fête de l’été Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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