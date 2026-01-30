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Fête de l’été Saint-Aquilin

Fête de l’été Saint-Aquilin

Fête de l’été Saint-Aquilin samedi 27 juin 2026.

Ville : 24110 Saint-Aquilin

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Aquilin

Fête de l’été

Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

16h concours de pétanque 10 € équipe ;
19h animation musicale par Olivier Grimard DJ et repas entrecôtes frites 15 € sur réservation.

À partir de 16h, place de l’église.

Comité des fêtes 06 75 32 37 24 cdfsaintaquilin@gmail.com
16h concours de pétanque 10 € équipe ;
19h animation musicale par Olivier Grimard DJ et repas entrecôtes frites 15 € sur réservation.

À partir de 16h, place de l’église.

Comité des fêtes 06 75 32 37 24 cdfsaintaquilin@gmail.com   .

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 37 24  cdfsaintaquilin@gmail.com

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English : Fête de l’été

4pm: pétanque competition 10? team;
7pm: musical entertainment by Olivier Grimard DJ and meal: entrecôtes frites 15? on reservation.

From 4pm, church square.

Comité des fêtes 06 75 32 37 24 cdfsaintaquilin@gmail.com

L’événement Fête de l’été Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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