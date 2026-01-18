Karaoké Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Karaoké Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 27 février 2026.
Karaoké
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Chanteur ou pas venez vous amuser !
18h-21h, salle Tiers-lieu. 1 € 5 €.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Karaoké
Singer or not, come and have fun!
6-9pm, salle Tiers-lieu. 1 ? 5 ?.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
L’événement Karaoké Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-01-15 par Vallée de l’Isle en Périgord