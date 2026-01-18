Karaoké Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Karaoké

Salle Tiers-Lieu Place de l'église Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Chanteur ou pas venez vous amuser !

18h-21h, salle Tiers-lieu. 1 € 5 €.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

English : Karaoké

Singer or not, come and have fun!

6-9pm, salle Tiers-lieu. 1 ? 5 ?.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

