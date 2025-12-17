Soirée Les 3 Georges Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Soirée Les 3 Georges Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Les 3 Georges
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
“Les 3 Georges” vous proposent des chansons de Brassens réadaptées.
18h30-20h, salle Tiers-Lieu.
Tarifs 1 € 5 €
Mikado café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Soirée Les 3 Georges
les 3 Georges? bring you a selection of Brassens songs.
6:30-8pm, salle Tiers-Lieu.
Prices: 1 ? 5 ?
Mikado café mikado.kf@gmail.com
