Soirée Humour Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Soirée Humour

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Soirée humour avec Patrick François.

18h-21h, salle Tiers-lieu.

Tarifs 1 € 5 €

Mikado café mikado.kf@gmail.com

Soirée humour avec Patrick François.

18h-21h, salle Tiers-lieu.

Tarifs 1 € 5 €

Mikado café mikado.kf@gmail.com .

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Humour

Les 3 Georges? bring you a selection of Brassens songs.

6:30-8pm, salle Tiers-Lieu.

Prices: 1 ? 5 ?

Mikado café mikado.kf@gmail.com

L’événement Soirée Humour Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-01-15 par Vallée de l’Isle en Périgord