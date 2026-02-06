Danse en ligne Saint-Aquilin
Danse en ligne Saint-Aquilin mercredi 12 août 2026.
Saint-Aquilin
Danse en ligne
Salle des fêtes Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Atelier d’été tous niveaux, animé par Claude Marcq.
19h-21h, salle des fêtes.
Adhérent cours gratuit. Adhésion 2 €
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98
Atelier d’été tous niveaux, animé par Claude Marcq.
19h-21h, salle des fêtes.
Adhérent cours gratuit. Adhésion 2 €
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 .
Salle des fêtes Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 26 51 98
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English : Danse en ligne
Summer workshop for all levels, led by Claude Marcq.
7-9pm, salle des fêtes.
Members: free class. Membership: 2 ?
Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98
L’événement Danse en ligne Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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