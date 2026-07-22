Danse floklorique et veillée patoisante Gites Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien
mardi 28 juillet 2026 · Gites Beaulieu · La Gripperie-Saint-Symphorien
Informations pratiques
La Gripperie-Saint-Symphorien
Danse floklorique et veillée patoisante
Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Danse saintongeaise avec la troupe LES ECHARDRITS , Couture et Broderie avec J’AIME MA LAINE Vannerie avec Stéphane THEREZIEN et Veillée patoisante avec Michel GAILLOT.
.
Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 54 90 contact@gitesbeaulieu.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Folk dancing and a dialect-speaking evening
Saintonge dance with the troupe ‘LES ECHARDRITS’, sewing and embroidery with ‘J’AIME MA LAINE’, basket weaving with Stéphane THEREZIEN, and an evening of local dialect with Michel GAILLOT.
L’événement Danse floklorique et veillée patoisante La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan