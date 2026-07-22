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AGENDA · La Gripperie-Saint-Symphorien

Danse floklorique et veillée patoisante Gites Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien

mardi 28 juillet 2026 · Gites Beaulieu · La Gripperie-Saint-Symphorien

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Gites Beaulieu
Adresse
13 rue de Beaulieu
Ville
17620 La Gripperie-Saint-Symphorien
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Gripperie-Saint-Symphorien

Danse floklorique et veillée patoisante

Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Danse saintongeaise avec la troupe  LES ECHARDRITS , Couture et Broderie avec J’AIME MA LAINE Vannerie avec Stéphane THEREZIEN et Veillée patoisante avec Michel GAILLOT.
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Gites Beaulieu 13 rue de Beaulieu La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 54 90  contact@gitesbeaulieu.com

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English : Folk dancing and a dialect-speaking evening

Saintonge dance with the troupe ‘LES ECHARDRITS’, sewing and embroidery with ‘J’AIME MA LAINE’, basket weaving with Stéphane THEREZIEN, and an evening of local dialect with Michel GAILLOT.

L’événement Danse floklorique et veillée patoisante La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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