Danse Je badine avec l’amour La Ferté-Bernard
Danse Je badine avec l’amour La Ferté-Bernard jeudi 12 mars 2026.
Danse Je badine avec l’amour
Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Journaliste russe, Anna Politkovskaïa a bravé la censure pour raconter la vérité sur la 2e guerre en Tchétchénie.
Ses articles, courageux et dérangeants, allaient à l’encontre de la propagande officielle. Incorrigible pour les autorités, elle fut assassinée en 2006 à Moscou.
Une ingénieuse scénographie et une écriture vibrante servent cette pièce de la Chouette Compagnie qui dresse le portrait d’une héroïne contemporaine.
Un hommage à la liberté d’expression et à ceux qui la défendent.
Tarifs 18€ 15€ 8€ Durée 1 h 00. .
Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Danse Je badine avec l’amour La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-10-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude