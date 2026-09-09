Danse Les minis 1/3 Studio de danse du Lycée Dautet La Rochelle
dimanche 20 septembre 2026 · Studio de danse du Lycée Dautet · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Danse Les minis 1/3
Studio de danse du Lycée Dautet 29bis rue Albert 1er (portail vert) La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:15:00
fin : 2026-09-20 10:15:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-06
La danseuse et chorégraphe Anne Journo propose un moment ludique d’exploration corporelle.
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Studio de danse du Lycée Dautet 29bis rue Albert 1er (portail vert) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
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English :
Dancer and choreographer Anne Journo offers a playful opportunity to explore the body.
L’événement Danse Les minis 1/3 La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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