Danse Les minis 1/3 Studio de danse du Lycée Dautet La Rochelle

dimanche 20 septembre 2026 · Studio de danse du Lycée Dautet · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Danse Les minis 1/3

Studio de danse du Lycée Dautet 29bis rue Albert 1er (portail vert) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:15:00

fin : 2026-09-20 10:15:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-06

La danseuse et chorégraphe Anne Journo propose un moment ludique d’exploration corporelle.

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Studio de danse du Lycée Dautet 29bis rue Albert 1er (portail vert) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

Dancer and choreographer Anne Journo offers a playful opportunity to explore the body.

L’événement Danse Les minis 1/3 La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle