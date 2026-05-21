Danse P.A.R.D.I Cie Volubilis Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Danse P.A.R.D.I Cie Volubilis

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-18 20:30:00

fin : 2027-01-18

Date(s) :

2027-01-18

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Animée par Mr Garnier et Bénédicte Pilchard cette fausse conférence pastiche les travers d’organismes de formation et glisse vers la cocasse en guidant le spectateur transformé en danseur sur le déclin vers la pratique de l’espéranto gestuel, sorte de langage du corps universel. Entre danse contemporaine et théâtre, la Compagnie Volubilis offre un détournement de l’univers de la formation. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Danse P.A.R.D.I Cie Volubilis

L’événement Danse P.A.R.D.I Cie Volubilis Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon