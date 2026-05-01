Yoga Maman Bébé Plage Pereire Arcachon

Arcachon

Yoga Maman Bébé

Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Au programme

14h Découverte du Centre Au rythme de nos coeurs

14h30 Cours de Yoga Maman bébé

16h initiation à la motricité libre

17h moment convivial autour d’un goûter .

Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 96 98 60 au.rythme.de.nos.coeurs@gmail.com

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English : Yoga Maman Bébé

L’événement Yoga Maman Bébé Arcachon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Arcachon