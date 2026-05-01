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Yoga Maman Bébé Plage Pereire Arcachon

Yoga Maman Bébé Plage Pereire Arcachon

Yoga Maman Bébé Plage Pereire Arcachon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Plage Pereire

Adresse : Boulevard de la Mer

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Arcachon

Yoga Maman Bébé

Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Au programme

14h Découverte du Centre Au rythme de nos coeurs
14h30 Cours de Yoga Maman bébé
16h initiation à la motricité libre
17h moment convivial autour d’un goûter   .

Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 96 98 60  au.rythme.de.nos.coeurs@gmail.com

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English : Yoga Maman Bébé

L’événement Yoga Maman Bébé Arcachon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Arcachon

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