Yoga Maman Bébé Plage Pereire Arcachon
Yoga Maman Bébé Plage Pereire Arcachon samedi 30 mai 2026.
Arcachon
Yoga Maman Bébé
Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Au programme
14h Découverte du Centre Au rythme de nos coeurs
14h30 Cours de Yoga Maman bébé
16h initiation à la motricité libre
17h moment convivial autour d’un goûter .
Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 96 98 60 au.rythme.de.nos.coeurs@gmail.com
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English : Yoga Maman Bébé
L’événement Yoga Maman Bébé Arcachon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Arcachon
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