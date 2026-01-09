Don de sang Salle du tir au vol Arcachon

Don de sang

Salle du tir au vol 13 Avenue du Parc Arcachon Gironde

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Organisée par l’ Etablissement Français du Sang, en partenariat avec la Ville d’Arcachon, et l’Amicale des Volontaires du Sang d’Arcachon.

Pensez à porter une pièce d’identité. Stationnement gratuit.

Actuellement le niveau des réserves de sang est fragile , notamment pour le groupe sanguin O-, alors nous comptons sur votre belle mobilisation !

Le don de sang dure moins de 10 minutes.

En comptant en plus, l’entretien avec l’équipe médicale, le temps de repos réglementaire de 20 minutes pour vous restaurer après le don à la pause A+, cela fait 1h au total à prévoir dans votre agenda au moment du rendez-vous. .

