Don de sang Salle du tir au vol Arcachon mardi 20 janvier 2026.
Salle du tir au vol 13 Avenue du Parc Arcachon Gironde
Organisée par l’ Etablissement Français du Sang, en partenariat avec la Ville d’Arcachon, et l’Amicale des Volontaires du Sang d’Arcachon.
Pensez à porter une pièce d’identité. Stationnement gratuit.
Actuellement le niveau des réserves de sang est fragile , notamment pour le groupe sanguin O-, alors nous comptons sur votre belle mobilisation !
Le don de sang dure moins de 10 minutes.
En comptant en plus, l’entretien avec l’équipe médicale, le temps de repos réglementaire de 20 minutes pour vous restaurer après le don à la pause A+, cela fait 1h au total à prévoir dans votre agenda au moment du rendez-vous. .
Salle du tir au vol 13 Avenue du Parc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 56 79 15
