Arcachon

Pique-nique de quartier

Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-05-29 2026-09-04

Partagez un moment convivial entre voisins autour d’un repas tiré du panier. Installez-vous confortablement sur votre couverture et profitez d’une ambiance festive animée par des musiciens talentueux. Une occasion unique de se retrouver, de faire connaissance et de créer de nouveaux liens dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Et vous, dans quel quartier serez-vous ? .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Pique-nique de quartier

L’événement Pique-nique de quartier Arcachon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Arcachon