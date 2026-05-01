Pique-nique de quartier Arcachon
Pique-nique de quartier Arcachon vendredi 29 mai 2026.
Arcachon
Pique-nique de quartier
Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-05-29 2026-09-04
Partagez un moment convivial entre voisins autour d’un repas tiré du panier. Installez-vous confortablement sur votre couverture et profitez d’une ambiance festive animée par des musiciens talentueux. Une occasion unique de se retrouver, de faire connaissance et de créer de nouveaux liens dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Et vous, dans quel quartier serez-vous ? .
Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Pique-nique de quartier
L’événement Pique-nique de quartier Arcachon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Arcachon
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