Danse par la compagnie Annamae Rue Jacques Blieck Marcheprime

Informations pratiques

Marcheprime

Danse par la compagnie Annamae

Rue Jacques Blieck Parvis de l’église Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 11:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le spectacle aura lieu au Parvis de l’église (en cas de mauvais temps, replis à la Caravelle)

7AM explore la place du corps dans une société qui pousse à se ressembler, à rentrer dans le cadre, à suivre le rythme sans jamais s’arrêter. Sur scène, deux danseuses évoluent entre contrôle et débordement, retenue et liberté, dans une écriture chorégraphique physique, nerveuse et profondément vivante.

Avec cette création intense et accessible dès 8 ans, la compagnie ANNAMAE propose une expérience sensible et dynamique, qui parle autant du regard des autres que de la force d’être soi-même.

Dans le cadre du festival Cadences , en partenariat avec Arcachon culture, théâtre Olympia, Scène conventionnée d’intérêt national Art et territoire pour la danse.

Durée 40 min

A partir de 8 ans

Gratuit .

Rue Jacques Blieck Parvis de l’église Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 16 35 culture@ville-marcheprime.fr

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English :

L’événement Danse par la compagnie Annamae Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon