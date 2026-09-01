Grand loto Salle des fêtes Marcheprime
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Marcheprime
Informations pratiques
Marcheprime
Grand loto
Salle des fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rejoignez-nous pour le grand loto du club des seniors de nombreux lots sont à gagner et une restauration avec boissons sera disponible sur place pour régaler tout le monde !
Ouverture des portes à 19h, premier tirage à 20h30
3 Euro le carton, 15 Euros les 6
Restauration et boissons sur place .
Salle des fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 88 96 62 delerue.mariejoseph@free.fr
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English :
L’événement Grand loto Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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