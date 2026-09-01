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AGENDA · Marcheprime

Grand loto Salle des fêtes Marcheprime

samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Marcheprime

Grand loto Salle des fêtes Marcheprime

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue du Parc
Ville
33380 Marcheprime
Département
Gironde
Tarif

Marcheprime

Grand loto

Salle des fêtes Rue du Parc Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Rejoignez-nous pour le grand loto du club des seniors de nombreux lots sont à gagner et une restauration avec boissons sera disponible sur place pour régaler tout le monde !

Ouverture des portes à 19h, premier tirage à 20h30
3 Euro le carton, 15 Euros les 6
Restauration et boissons sur place   .

Salle des fêtes Rue du Parc Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 88 96 62  delerue.mariejoseph@free.fr

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English :

L’événement Grand loto Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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