Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux
Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux mercredi 12 août 2026.
Casteljaloux
Danse Polynésienne
Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Plongez au cœur des îles du Pacifique, niveau découverte débutant.
Cours à partir de 5 ans sans limite d’âges.
Pas de base du Ori Tahiti et Aparima.
Sur inscription. .
Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14
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English : Danse Polynésienne
L’événement Danse Polynésienne Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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