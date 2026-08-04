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Soirée paëlla Snack de la piscine Casteljaloux

vendredi 7 août 2026 · Snack de la piscine · Casteljaloux

Soirée paëlla Snack de la piscine Casteljaloux

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Snack de la piscine
Adresse
Rue du Souvenir Français
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Soirée paëlla

Snack de la piscine Rue du Souvenir Français Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Menu paëlla, salade de fruits maison
Bar musical
En terrasse sous les étoiles ou en intérieur climatisé
Service de sécurité sur place
Menu paëlla, salade de fruits maison
Bar musical
En terrasse sous les étoiles ou en intérieur climatisé
Service de sécurité sur place   .

Snack de la piscine Rue du Souvenir Français Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 23 97 

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English : Soirée paëlla

Menu: pa%EBlla, house-made fruit salad
Live music bar
On the terrace under the %E9stars or indoors in the air-conditioned area
On-site security service

L’événement Soirée paëlla Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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