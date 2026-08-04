Soirée paëlla Snack de la piscine Casteljaloux

vendredi 7 août 2026 · Snack de la piscine · Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Soirée paëlla

Snack de la piscine Rue du Souvenir Français Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Menu paëlla, salade de fruits maison

Bar musical

En terrasse sous les étoiles ou en intérieur climatisé

Service de sécurité sur place

Menu paëlla, salade de fruits maison

Bar musical

En terrasse sous les étoiles ou en intérieur climatisé

Service de sécurité sur place .

Snack de la piscine Rue du Souvenir Français Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 23 97

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English : Soirée paëlla

Menu: pa%EBlla, house-made fruit salad

Live music bar

On the terrace under the %E9stars or indoors in the air-conditioned area

On-site security service

L’événement Soirée paëlla Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne