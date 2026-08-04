Soirée paëlla Snack de la piscine Casteljaloux
vendredi 7 août 2026 · Snack de la piscine · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Soirée paëlla
Snack de la piscine Rue du Souvenir Français Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Menu paëlla, salade de fruits maison
Bar musical
En terrasse sous les étoiles ou en intérieur climatisé
Service de sécurité sur place
Menu paëlla, salade de fruits maison
Bar musical
En terrasse sous les étoiles ou en intérieur climatisé
Service de sécurité sur place .
Snack de la piscine Rue du Souvenir Français Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 23 97
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English : Soirée paëlla
Menu: pa%EBlla, house-made fruit salad
Live music bar
On the terrace under the %E9stars or indoors in the air-conditioned area
On-site security service
L’événement Soirée paëlla Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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