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Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux

Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux

Visite de l’Eggstra Atelier de l’Eggstra Casteljaloux jeudi 6 août 2026.

Lieu
Atelier de l'Eggstra
Adresse
65 Rue des Chantiers de Jeunesse
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Visite de l’Eggstra

Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra
Possibilité de créer son œuf.
Sur inscription
Visite commentée de l’atelier de l’Eggstra.
Possibilité de créer son œuf.   .

Atelier de l’Eggstra 65 Rue des Chantiers de Jeunesse Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Visite de l’Eggstra

Guided tour of the Eggstra workshop
Opportunity to create your own egg.
Registration required

L’événement Visite de l’Eggstra Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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