Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux

Casteljaloux

Danse Polynésienne

Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Plongez au cœur des îles du Pacifique, niveau découverte débutant.

Cours à partir de 5 ans sans limite d’âges.

Pas de base du Ori Tahiti et Aparima.

Sur inscription. .

Lac de Clarens Castel Chalets Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14

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English : Danse Polynésienne

L’événement Danse Polynésienne Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne