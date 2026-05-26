Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

14 danseurs

En partenariat avec le CCN de Biarritz.

Le chorégraphe Martin Harriague convoque Prométhée, celui qui vola le feu aux dieux pour l’offrir aux hommes.

Au-delà du mythe, la pièce interroge ce que signifie aujourd’hui voler le feu transmettre la connaissance, la vie et l’amour dans un monde traversé par les rapports de pouvoir. Enrichie d’une création contemporaine de Fabien Cali, la danse devient musique dans une oeuvre à la fois mythique, chorégraphique et musicale.

Martin Harriague a interprété les pièces de grandes personnalités de la scène chorégraphique internationale, tout en développant en parallèle sa propre écriture chorégraphique. Il prendra la direction du CCN Biarritz en janvier 2027. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon

L’événement Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon