Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon Théâtre Olympia Arcachon
Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon Théâtre Olympia Arcachon jeudi 19 novembre 2026.
Arcachon
Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
14 danseurs
En partenariat avec le CCN de Biarritz.
Le chorégraphe Martin Harriague convoque Prométhée, celui qui vola le feu aux dieux pour l’offrir aux hommes.
Au-delà du mythe, la pièce interroge ce que signifie aujourd’hui voler le feu transmettre la connaissance, la vie et l’amour dans un monde traversé par les rapports de pouvoir. Enrichie d’une création contemporaine de Fabien Cali, la danse devient musique dans une oeuvre à la fois mythique, chorégraphique et musicale.
Martin Harriague a interprété les pièces de grandes personnalités de la scène chorégraphique internationale, tout en développant en parallèle sa propre écriture chorégraphique. Il prendra la direction du CCN Biarritz en janvier 2027. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon
L’événement Danse Prométhée Ballet de l’Opéra Grand Avignon Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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