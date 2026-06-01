Danse Ta Vie Ferme de la Harpe Rennes
Danse Ta Vie Ferme de la Harpe Rennes vendredi 5 juin 2026.
Danse Ta Vie Ferme de la Harpe Rennes Vendredi 5 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine
Performances Danses Musiques Contes
✨ DANSE TA VIE – Un évènement de Tilibora pour célébrer les expressions multiples de la danse et des cultures. C’est une invitation à la rencontre, la découverte et le partage. La soirée aura lieu le vendredi 05 juin à la Ferme de la Harpe Villejean ✨
PROGRAMME:
Percussions et Danses avec @synzhoi
Contes & Musiques avec @Richard Lwanga
Bal poussière pour clôturer avec Dj Libosso
️ Bar et restauration sur place
️ Entrée à prix libre et conscient
Ferme de la Harpe – Avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes – Rennes
événement en plein air à 19h00
Visuel : Mamylove.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T23:30:00.000+02:00
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tilibora@gmail.com
Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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