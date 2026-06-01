Danse Ta Vie, Ferme de la Harpe, Rennes

Danse Ta Vie Vendredi 5 juin, 19h00 Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

✨ DANSE TA VIE – Un évènement de Tilibora pour célébrer les expressions multiples de la danse et des cultures. C’est une invitation à la rencontre, la découverte et le partage. La soirée aura lieu le vendredi 05 juin à la Ferme de la Harpe Villejean ✨

PROGRAMME:

Percussions et Danses avec @synzhoi

Contes & Musiques avec @Richard Lwanga

Bal poussière pour clôturer avec Dj Libosso

️ Bar et restauration sur place

️ Entrée à prix libre et conscient

Ferme de la Harpe – Avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes – Rennes

événement en plein air à 19h00

Visuel : Mamylove.

Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tilibora@gmail.com »}]

Performances Danses Musiques Contes Repas Spectacle

Mamylove