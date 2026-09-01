Danse tes émotions Espace Pep’s Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Danse tes émotions

Espace Pep’s 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une journée pour se reconnecter, entre mouvement, émotions et moments partagés.

Pas besoin de savoir danser, juste d’avoir envie de vivre quelque chose de différent. .

Espace Pep’s 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 54 30 91 laure.intertaglia@gmail.com

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English :

L’événement Danse tes émotions Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Grands Lacs