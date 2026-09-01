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Danse tes émotions Espace Pep’s Biscarrosse

samedi 17 octobre 2026 · Espace Pep's · Biscarrosse

Danse tes émotions Espace Pep’s Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Espace Pep's
Adresse
325 Rue des Compagnons
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
80 80 80 Tarif de base plein tarif

Biscarrosse

Danse tes émotions

Espace Pep’s 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Une journée pour se reconnecter, entre mouvement, émotions et moments partagés.
Pas besoin de savoir danser, juste d’avoir envie de vivre quelque chose de différent.   .

Espace Pep’s 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 54 30 91  laure.intertaglia@gmail.com

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English :

L’événement Danse tes émotions Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Grands Lacs

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