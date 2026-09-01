Danse tes émotions Espace Pep’s Biscarrosse
samedi 17 octobre 2026 · Espace Pep's · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Danse tes émotions
Espace Pep’s 325 Rue des Compagnons Biscarrosse Landes
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Une journée pour se reconnecter, entre mouvement, émotions et moments partagés.
Pas besoin de savoir danser, juste d’avoir envie de vivre quelque chose de différent. .
Espace Pep’s 325 Rue des Compagnons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 54 30 91 laure.intertaglia@gmail.com
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English :
L’événement Danse tes émotions Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Grands Lacs
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