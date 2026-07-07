Informations pratiques

Luc-la-Primaube

Danse traditionnelle du Pérou Sexteto Péruvien ( Festival folklorique du rouergue )

Place de l’étoile Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre du 68ème Festival Folklorique du Rouergue, la Ville de Luc-la-Primaube accueille un Sexteto Péruvien, danse traditionelle du Pérou.

Dans le cadre du 68ᵉ Festival Folklorique du Rouergue, la Ville de Luc-la-Primaube vous invite à un véritable voyage au cœur du Pérou avec le Sexteto Péruvien. Laissez-vous emporter par la richesse des danses traditionnelles, les costumes colorés et les rythmes envoûtants qui font vivre le patrimoine culturel péruvien. Un spectacle authentique, festif et dépaysant à partager en famille ou entre amis.

Pour plus d’informations www.festival-rouergue.org .

Place de l’étoile Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr

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English :

As part of the 68th Rouergue Folk Festival, the town of Luc-la-Primaube is hosting a Peruvian Sexteto, a traditional Peruvian dance.

L’événement Danse traditionnelle du Pérou Sexteto Péruvien ( Festival folklorique du rouergue ) Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)