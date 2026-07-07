Informations pratiques

Luc-la-Primaube

Forum des associations

Place de l’esplanade Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Retrouvez le forum des associations à l’espace Saint Exupery.

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Place de l’esplanade Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20

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English :

Check out the associations’ forum at the Espace Saint-Exupéry.

L’événement Forum des associations Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)