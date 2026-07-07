AGENDA · Luc-la-Primaube
Forum des associations Luc-la-Primaube
samedi 5 septembre 2026 · Luc-la-Primaube
Informations pratiques
Luc-la-Primaube
Forum des associations
Place de l’esplanade Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Retrouvez le forum des associations à l’espace Saint Exupery.
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Place de l’esplanade Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20
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English :
Check out the associations’ forum at the Espace Saint-Exupéry.
L’événement Forum des associations Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)