Informations pratiques

Luc-la-Primaube

THÉÂTRE Ils étaient dix !

Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Une première mise en scène pour une jeune troupe locale

SAM. 22 AOUT 20h00 Espace St-Exupéry de la Primaube

Une première mise en scène pour une jeune troupe locale

Le samedi 22 août à 20h, un collectif de dix jeunes comédiens de 15 à 19 ans, menés par Gregory Aurieres présentera sa première création théâtrale à travers la pièce Ils étaient 10 d’Agatha Christie. Réunis par une même passion pour le théâtre et après une année d’études dans différentes villes, ils se retrouvent et vous invitent à découvrir ce célèbre huis clos où un séjour sur une île mystérieuse vire peu à peu au cauchemar. Une soirée placée sous le signe du suspense, à ne pas manquer. Le rendez-vous est donné à la MJC, espace St-Exupéry de la Primaube ! .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 30 33 accueil@mjcllp.fr

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English :

A debut production for a young local theater troupe

L’événement THÉÂTRE Ils étaient dix ! Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)