Informations pratiques

Luc-la-Primaube

Somnam’bal #2

Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-30

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Coorganisé avec l’association Trad en 4D

Somnam’bals revient !

Une soirée placée sous le signe de la danse et de la fête, avec des bals où la musique live invite à se retrouver, bouger et partager un moment simple et chaleureux.

C’est un rendez-vous convivial, ouvert à tous, qui met en avant le plaisir d’être ensemble autour de la musique et du bal moderne.

Bourrasque

Voici un duo qui croise les timbres, les cordes et les langues comme des lignes sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central. Bourrasque est une histoire de relation, musicale et sensible, d’une complémentarité et d’une intensité propres au duo. Si les deux amies se retrouvent par leur goût des musiques issues de cultures populaires, c’est un désir de rencontrer et d’appréhender le musical comme témoin d’une manière plus large d’être au monde qui les réunit pour de bon. Dès lors, elles creusent ce sillon, fabriquant une musique à laquelle l’improvisation, la langue occitane, la danse, le rapport au territoire habité et les aventures collectives contribueront à densifier la matière. Cette relation dynamique fait terreau propice à un vaste champ d’expérimentations où banjo, violon et voix viennent faire jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol.

Marthe Tourret violons, voix, pieds

Elisa Trebouville banjo, électronique, voix



Duo Artense

Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée née sur le plateau de l’Artense. Basile et Hervé réussissent un pari paradoxal s’approprier (parfois avec humour, humour musical qui est aux antipodes de la dérision) une musique et des mélodies tout en restant à leur service. C’est que leur approche est, tout simplement, fondée sur leur amour de cette musique.



Tust

Tust, c’est la frappe, le coup, la collision douce de Cocanha et SEC. Il faut imaginer le bitume brûlant sur un parking en pleine canicule. Quand la pluie qui tambourine s’évapore lentement et que l’orage hurle au loin. Quatre voix, deux tambourins à cordes, deux basses, une batterie conjuguées, et des cœurs cognant à l’unisson. Quelques croche-pattes pour déjouer les corps, éloigner l’ennui, sans rechigner à la répétition. tust chante en occitan, langue de ce territoire où ielles se sont rencontrés. Accroche-toi pour y apposer une danse.

MC KER6

MC KER·6 est l’avatar débridé de Bastien Fontanille, musicien quercynois. Avec son chant francitan, ses claviers et ses machines, il interprète des musiques du Quercy et d’Occitanie en rendant hommage aux multiples facettes des musiques traditionnelles populaires qui utilisent synthés et boîtes à rythmes… On y trouve des cabrettes et autres cornemuses samplées, des boucles de percussions saturées, des chansons autotunées faisant le grand écart entre folklore et boum boum électronique. Une tambouille unique pour ambiancer le dancefloor en mode mariage au bled des causses du Quercy ! .

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie

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English :

Co-organized with the Trad en 4D association

L’événement Somnam’bal #2 Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)