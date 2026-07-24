Danses et Cérémonies concert ensemble de cuivres Escapade Eglise Saint-Luc Boron

Informations pratiques

Boron

Danses et Cérémonies concert ensemble de cuivres Escapade

Eglise Saint-Luc 7 Rue de la Libération Boron Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Danses et cérémonies concert ensemble de cuivres Escapade

Après Un regard en coulisse en 2025, l’ensemble de cuivres et percussions Escapade poursuit son exploration musicale avec un nouveau programme intitulé Danses et cérémonies , placé sous la direction d’Antoine Ganaye.

Figure majeure du trombone en France, musicien à l’Orchestre Philharmonique de Radio France et pédagogue reconnu au CNSMD de Lyon, Antoine Ganaye prend cette année la direction artistique de l’ensemble, apportant son exigence musicale et son sens des couleurs orchestrales à ce programme ambitieux.

Ce concert propose un parcours riche et contrasté à travers les époques et les esthétiques. De la majesté polychorale de Giovanni Gabrieli (Canzon in echo) aux danses flamboyantes de Borodine, en passant par la profondeur expressive de Grieg, le raffinement viennois de Strauss ou l’intensité dramatique de Britten, chaque œuvre se fait écho d’un rituel, d’une célébration ou d’un mouvement collectif.

L’énergie rythmique est également au cœur du programme, avec des pièces contemporaines telles que Dance of the Drums de Koshinski, ou encore Killertango de Kompanek, tandis que l’univers de Piazzolla vient brouiller les frontières entre musique savante et populaire dans une atmosphère chargée de passion.

Fidèle à son identité, l’ensemble Escapade propose une expérience immersive en jouant avec l’espace et la disposition des musiciens, afin de plonger le public au cœur du son. Toujours animé par des valeurs de partage et de transmission, le collectif accompagne également ses concerts de clés d’écoute accessibles à tous. .

Eglise Saint-Luc 7 Rue de la Libération Boron 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 48 99 ensemble.escapade@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danses et Cérémonies concert ensemble de cuivres Escapade

L’événement Danses et Cérémonies concert ensemble de cuivres Escapade Boron a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)