Etang de Bâle Boron
Etang de Bâle Boron mercredi 12 août 2026.
Boron
Etang de Bâle
Boron Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
De nos jours les enjeux de l’eau, des étangs, de la faune et de la flore sont primordiaux. Les étangs hébergent 70% de la biodiversité des eaux douces en Europe. Chaque étang est unique et abrite poissons, plantes aquatiques, invertébrés, libellules, amphibiens, oiseaux aquatiques. Cette matinée de découverte et de sensibilisation sur l’étang de Bâle à Boron permettra d’aborder tous ces thèmes.
A partir de 12 ans. Prévoir baskets.
Sur inscription .
Boron 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Etang de Bâle
L’événement Etang de Bâle Boron a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)