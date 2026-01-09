Dansons avec le Bagad An Dreizherien Quai du Général de Gaulle Penmarch
Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch Finistère
Animations folkloriques, les mercredis du 8 juillet au 19 août au port de Kérity, animées par le bagad an Dreizherien avec les danseurs Chantal et Raymond.
Organisées par la mairie. .
Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
