Dansons avec le Bagad An Dreizherien Quai du Général de Gaulle Penmarch

Dansons avec le Bagad An Dreizherien

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch Finistère

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-19

Animations folkloriques, les mercredis du 8 juillet au 19 août au port de Kérity, animées par le bagad an Dreizherien avec les danseurs Chantal et Raymond.

Organisées par la mairie. .

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

English : Dansons avec le Bagad An Dreizherien

