Dansons les albums, Villa Dutoit, Genève
Dansons les albums, Villa Dutoit, Genève dimanche 26 avril 2026.
Dansons les albums 26 avril – 14 juin, certains dimanches Villa Dutoit
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Dansons les albums en famille ou entre ami.es, késako ?
Un temps ludique de mouvement pour bouger, lire et se rencontrer. Alternance d’éveil au livre et de mise en mouvement inspirée d’albums de littérature jeunesse, en présence d’une danseuse-chorégraphe et de l’équipe d’animatrices-lectrices de Lirenjeu,
Qui ? Tout public, familles avec enfants dès 4 ans
Comment ? Sous la forme d’ateliers de 2h
Quand ? De 9h30 à 11h30, les dimanches 26.04, 10.05, 31.05 et 04.06
Où ? Dans la charmante Villa Dutoit au Petit-Saconnex (5 ch. Gilbert Trolliet). Pas de parking. Bus 3 et 22 à proximité.
Combien ? C’est gratuit ! Grâce au soutien de la Ville de Genève (UVA)
Alors qu’en dis-tu ?
Oui, on aime lire et danser alors on y court !
Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/
Dimanche matin, les 26.04, 10.05, 31.05 et 04.06, venez partager des lectures en famille et esquisser quelques pas de danse. C’est gratuit et sans inscription. Ça se passe au Petit-Saconnex.
DR
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026