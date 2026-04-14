Dansons les albums, Villa Dutoit, Genève

Dansons les albums 26 avril – 14 juin, certains dimanches Villa Dutoit

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Dansons les albums en famille ou entre ami.es, késako ?

Un temps ludique de mouvement pour bouger, lire et se rencontrer. Alternance d’éveil au livre et de mise en mouvement inspirée d’albums de littérature jeunesse, en présence d’une danseuse-chorégraphe et de l’équipe d’animatrices-lectrices de Lirenjeu,

Qui ? Tout public, familles avec enfants dès 4 ans

Comment ? Sous la forme d’ateliers de 2h

Quand ? De 9h30 à 11h30, les dimanches 26.04, 10.05, 31.05 et 04.06

Où ? Dans la charmante Villa Dutoit au Petit-Saconnex (5 ch. Gilbert Trolliet). Pas de parking. Bus 3 et 22 à proximité.

Combien ? C’est gratuit ! Grâce au soutien de la Ville de Genève (UVA)

Alors qu’en dis-tu ?

Oui, on aime lire et danser alors on y court !

Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/

Dimanche matin, les 26.04, 10.05, 31.05 et 04.06, venez partager des lectures en famille et esquisser quelques pas de danse. C’est gratuit et sans inscription. Ça se passe au Petit-Saconnex.

DR