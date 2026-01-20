Dara Ó Briain en stand up à l’Alhambra en avril l’Alhambra Paris

Figure incontournable du stand-up anglophone, Dara Ó Briain fait escale à Paris avec son nouveau spectacle Re:Creation, le 16 avril 2026 à l’Alhambra.

Humour affûté, improvisation brillante et références aussi bien scientifiques que sociétales : l’humoriste irlandais excelle dans l’art de décrypter le monde moderne avec intelligence et autodérision. Dans Re:Creation, il s’attaque à notre obsession du changement, à la technologie et à nos contradictions contemporaines, pour un spectacle rythmé, incisif et résolument hilarant.

Spectacle en anglais, non sous-titré.

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant

à partir de 52 euros

Tout public.

l’Alhambra 21 rue Yves Toudic 75010 Paris

