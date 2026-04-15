D’arbre en arbre, Bibliothèque de la Cité, Genève
D’arbre en arbre, Bibliothèque de la Cité, Genève samedi 18 avril 2026.
D’arbre en arbre Samedi 18 avril, 15h00 Bibliothèque de la Cité
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Partez à la découverte des arbres de la Vieille Ville et du parc des Bastions. Durant cette balade d’une heure vous serez accompagnés par les professionnels du Service des Espaces Verts de la Ville de Genève qui partageront leur connaissance sur ce patrimoine exceptionnelle.
La ballade commence au 4e étage de la Bibliothèque de la Cité
Gratuit, sur inscription
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A66343bee-0b9d-4d0e-97d3-2e8dc222b160&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/
ballade avec Claire Méjean et Vito Manzari
Simon Charmay
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