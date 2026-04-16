DARDUST New Morning Paris
DARDUST New Morning Paris mardi 26 mai 2026.
Dario Faini, alias Dardust, a créé une oeuvre qui reflète l’esprit italien et contemporain de Milano Cortina 2026, alliant tradition et modernité.
Dardust a déjà fait résonner sa musique sur les scènes internationales, du Super Bowl au NBA All-Star Game, en passant par des collaborations et des performances live aux côtés de Stromae, Lana Del Rey et Dua Lipa.
Même dans le cadre de sa collaboration avec Milano Cortina 2026, il est resté fidèle à son style, créant des atmosphères non conventionnelles, dans un équilibre qui joue entre les mélodies au piano et celles typiques de la musique électronique.
Pianiste et producteur musical, parmi les plus récompensés et les plus influents de sa génération.
Le mardi 26 mai 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tarif unique : 37.50 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-27T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T19:30:00+02:00_2026-05-26T23:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
https://www.newmorning.com/20260526-6470-dardust.html
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