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AGENDA · Mailley-et-Chazelot

DARK NAIL Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

samedi 1 août 2026 · Bar Le Hangar · Mailley-et-Chazelot

DARK NAIL Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Bar Le Hangar
Adresse
19b rue de la fontaine
Ville
70000 Mailley-et-Chazelot
Département
Haute-Saône
Tarif

Mailley-et-Chazelot

DARK NAIL

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Soirée dark nails avec Darkpink70, prothésiste ongulaire à Vesoul.
Buvette et restauration sur place

Samedi 1 août, à partir de 18h
Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63  lecamamag@outlook.fr

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English : DARK NAIL

L’événement DARK NAIL Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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