DARK NAIL Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Informations pratiques

Mailley-et-Chazelot

DARK NAIL

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée dark nails avec Darkpink70, prothésiste ongulaire à Vesoul.

Buvette et restauration sur place

Samedi 1 août, à partir de 18h

Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr

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English : DARK NAIL

L’événement DARK NAIL Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE