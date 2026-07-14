Informations pratiques

Darwin, Marcel et moi Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 21 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Une soirée spectacle pour mieux connaitre les étonnants pouvoirs des vers de terre

### **Darwin, Marcel et moi**

**A l’occasion de la journée internationale du ver de terre, l’Université de Rennes met à l’honneur cet invertébré aux multiples atouts** !

Spectacle art et science, conte musical et scientifique, _**Darwin, Marcel et moi**_ est avant tout un hommage aux recherches de Marcel Bouché – chercheur agronome à l’INRA et auteur du livre “Des Vers de terre et des Hommes”. Né en 1935, ce chercheur est à l’origine de la géodrilologie, cette science récente qui étudie les vers de terre.

_ »Une conférencière et son tout nouvel assistant, Francis (à la batterie), reçoivent le professeur Marcel Bouché et d’autres invités-surprises, pour explorer un sujet indispensable et pourtant encore obscur : la géodrilologie (ou la branche de la zoologie dont l’objet est l’étude des vers de terre). »_

**Le spectacle sera suivi d’un échange** avec Albin Fertil, ingénieur d’études, spécialiste de l’écologie des sols au sein du laboratoire ECOBIO, membre du projet SoilRise et de l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT).

**► Mercredi 21 octobre à 20h**

**Étudiant·es et tarif réduit : gratuit // Plein tarif : 3 euros**

**>** [**Réservation**](https://www.billetweb.fr/vers-de-terre)

_Récommandé à partir de 11 ans._

_Une proposition du service culturel, en partenariat avec la station biologique de Paimpont._

[_https://vimeo.com/240383635?share=copy&fl=cl&fe=ci_](https://vimeo.com/240383635?share=copy&fl=cl&fe=ci)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-21T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-21T22:00:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/vers-de-terre

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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