Darwin, Marcel et moi Le Diapason – Université de Rennes Rennes
mercredi 21 octobre 2026 · Le Diapason - Université de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Darwin, Marcel et moi Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 21 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Une soirée spectacle pour mieux connaitre les étonnants pouvoirs des vers de terre
### **Darwin, Marcel et moi**
**A l’occasion de la journée internationale du ver de terre, l’Université de Rennes met à l’honneur cet invertébré aux multiples atouts** !
Spectacle art et science, conte musical et scientifique, _**Darwin, Marcel et moi**_ est avant tout un hommage aux recherches de Marcel Bouché – chercheur agronome à l’INRA et auteur du livre “Des Vers de terre et des Hommes”. Né en 1935, ce chercheur est à l’origine de la géodrilologie, cette science récente qui étudie les vers de terre.
_ »Une conférencière et son tout nouvel assistant, Francis (à la batterie), reçoivent le professeur Marcel Bouché et d’autres invités-surprises, pour explorer un sujet indispensable et pourtant encore obscur : la géodrilologie (ou la branche de la zoologie dont l’objet est l’étude des vers de terre). »_
**Le spectacle sera suivi d’un échange** avec Albin Fertil, ingénieur d’études, spécialiste de l’écologie des sols au sein du laboratoire ECOBIO, membre du projet SoilRise et de l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT).
**► Mercredi 21 octobre à 20h**
**Étudiant·es et tarif réduit : gratuit // Plein tarif : 3 euros**
**>** [**Réservation**](https://www.billetweb.fr/vers-de-terre)
_Récommandé à partir de 11 ans._
_Une proposition du service culturel, en partenariat avec la station biologique de Paimpont._
[_https://vimeo.com/240383635?share=copy&fl=cl&fe=ci_](https://vimeo.com/240383635?share=copy&fl=cl&fe=ci)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-21T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-21T22:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/vers-de-terre
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien
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