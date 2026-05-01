Dastum, la maison des sources film Centre Anatole le Braz Penvénan
Dastum, la maison des sources film Centre Anatole le Braz Penvénan dimanche 24 mai 2026.
Penvénan
Dastum, la maison des sources film
Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
La médiathèque de Penvénan vous propose, dans le cadre de la Fête de la Bretagne, la projection du film Dastum, la maison des sources , suivie d’un échange avec Giuseppe De Vecchi, le réalisateur. .
Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92
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English :
L’événement Dastum, la maison des sources film Penvénan a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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