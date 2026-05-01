Dastum, la maison des sources film Centre Anatole le Braz Penvénan

Penvénan

Dastum, la maison des sources film

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La médiathèque de Penvénan vous propose, dans le cadre de la Fête de la Bretagne, la projection du film Dastum, la maison des sources , suivie d’un échange avec Giuseppe De Vecchi, le réalisateur. .

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92

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English :

L’événement Dastum, la maison des sources film Penvénan a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose