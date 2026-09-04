David, distillateur dans la Vallée de la Loue Le Loutron Libre Mouthier-Haute-Pierre

Informations pratiques

Mouthier-Haute-Pierre

David, distillateur dans la Vallée de la Loue

Le Loutron Libre 13 Route des Gorges de Nouailles Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-29 15:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-30 2026-11-03 2026-11-06 2026-11-10 2026-11-13 2026-11-17 2026-11-20 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-11 2026-12-15 2026-12-18 2026-12-22

Offrez-vous une parenthèse authentique au cœur de Mouthier-Haute-Pierre. Poussez les portes de la distillerie Le Loutron Libre, un lieu où la passion de David transforme les plantes de nos montagnes en spiritueux d’exception.

Au programme de votre immersion :

* L’art de la distillation : Une visite commentée pour découvrir chaque étape, de la culture des plantes dans la vallée jusqu’au cœur de l’alambic traditionnel.

* Un voyage sensoriel : Saurez-vous percer les secrets de l’absinthe « Gustave » (médaille d’argent 2024) ou reconnaître les notes du « Maquisard » (primé en 2025) ?

* Ludique pour les petits : Pendant que les grands découvrent le savoir-faire, les enfants s’initient à l’odorat : sauront-ils identifier les plantes locales cultivées par David ?

Une expérience conviviale dans une « Petite Cité de Caractère », idéale pour les amateurs de terroir et de traditions comtoises.

Infos pratiques :

Durée : +/-45 min (visite) + 30 min (dégustation).

Tarif dégustation : +6 € / personne (optionnelle et sur réservation).

Privatisation : Groupes possibles toute l’année sur demande à reservation@valleedelaloue.com

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » .

Le Loutron Libre 13 Route des Gorges de Nouailles Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50 reservation@valleedelaloue.com

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English : David, distillateur dans la Vallée de la Loue

L’événement David, distillateur dans la Vallée de la Loue Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON