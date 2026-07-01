David Walters, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

David Walters Samedi 11 juillet, 20h15 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T20:15:00+02:00 – 2026-07-11T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:15:00+02:00 – 2026-07-11T21:15:00+02:00

David Walters a façonné au fil des années une voix singulière : un mélange de folk, beats électroniques et rythmes afro-caribéens, porté par des textes majoritairement en créole, reflet de ses racines et de ses nombreux voyages. Après trois ans d’écriture en Martinique, le globe-trotter fait son grand retour avec un nouvel album « Ti Love ». Empreint de vulnérabilité, de coups de foudre et d’espoirs, ce disque s’articule surtout autour de rencontres. Fatoumata Diawara ou encore Keziah Jones accompagnent David Walters dans le récit de son histoire.

Pour nous suivre et nous écouter : https://rm.bzh/transatenville

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

[Concert – Groove créole]

Hugues Doërr