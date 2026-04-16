DE FERME EN FERME 2026 ÉLEVAGE DE LAVALDIEU Rennes-le-Château

Rennes-le-Château

DE FERME EN FERME 2026 ÉLEVAGE DE LAVALDIEU

Lavaldieu Rennes-le-Château Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

12 fermes et une coopérative de la Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault vous ouvrent leurs portes sur le 1er vendredi du mois de mai .

Les fermes vous attendent pour partager leur passion et leur métier pour cette 20ème édition !

Venez visiter notre élevage de chevaux et poneys de sport. De la vie de troupeau au travail, découvrez la vie d’un futur cheval de sport. Vous découvrirez aussi notre petite ferme pédagogique et notre petit atelier apicole. Animation toute la journée.

Animation mini Ferme

Pour déjeuner Repas en commun

Rendez-vous au domaine de 12 h à 14 h pour un repas commun avec la Ferme des Gascous, la ferme de Coume Sourde, la Graine Libre et Loc d’Ânes.

Sur réservation, repas bio local et gourmand avec les produits de nos fermes. Entrée plat dessert (option végétarienne) 20 €

Enfants < 11 ans 10 €. Réservation au 07 52 06 51 09. . Lavaldieu Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 6 76 31 17 86 aude@civam-occitanie.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12 farms and a cooperative in the Haute-Vallée de l’Aude and Pays de Sault open their doors to you on the 1st Friday in May.

The farms are waiting for you to share their passion and profession for this 20th edition!

Come and visit our breeding farm for sport horses and ponies. From herd life to work, discover the life of a future sport horse. You’ll also discover our small educational farm and beekeeping workshop. Activities all day long.

Animation mini Ferme

Lunch: shared meal

Meet at the estate from 12 noon to 2 p.m. for a shared meal with Ferme des Gascous, Ferme de Coume Sourde, Graine Libre and Loc d?Ânes.

On reservation, a gourmet local organic meal with products from our farms. Starter, main course and dessert (vegetarian option) 20 ?

Children < 11 years 10 ? Reservations on 07 52 06 51 09. L'événement DE FERME EN FERME 2026 ÉLEVAGE DE LAVALDIEU Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l'Aude 11 OT Limouxin