Rennes-le-Château

DE FERME EN FERME 2026 LOC D’ÂNES

Coume Sourde Rennes-le-Château Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

12 fermes et une coopérative de la Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault vous ouvrent leurs portes sur le 1er vendredi du mois de mai .

Les fermes vous attendent pour partager leur passion et leur métier pour cette 20ème édition !

Bienvenue dans le monde des ânes ! LOC D’ÂNES est un élevage d’ânes de toutes les couleurs qui propose des balades et des randonnées pour tous dans notre magnifique région !

Côté gourmand Café et thé offerts, gâteaux faits maison pour accompagner votre visite.

À midi, rendez-vous au domaine de Lavaldieu pour un repas commun avec les fermes voisines.

10 h Découverte de la vie des ânes, de leurs particularités ;

11 h Présentation de la randonnée avec un âne.

12 h-14 h Mini Ferme dans la zone repas.

15 h Show de présentation des ânons de un an

.

Coume Sourde Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 7 52 06 51 09 aude@civam-occitanie.fr

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English :

12 farms and a cooperative in the Haute-Vallée de l’Aude and Pays de Sault open their doors to you on the 1st Friday in May.

The farms are waiting to share their passion and profession with you for this 20th edition!

Welcome to the world of donkeys! LOC D?ÂNES is a breeding farm for colorful donkeys, offering rides and hikes for everyone in our magnificent region!

Coffee and tea on offer, and homemade cakes to accompany your visit.

At midday, meet at the Domaine de Lavaldieu for a shared meal with neighboring farms.

10 a.m.: Discover the life of donkeys and their particularities;

11 a.m.: Introduction to donkey trekking.

12 h-14 h: Mini farm in the lunch area.

3 p.m.: Presentation show for one-year-old donkeys

L’événement DE FERME EN FERME 2026 LOC D’ÂNES Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin