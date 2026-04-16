Rennes-le-Château

DE FERME EN FERME 2026 FERME DE COUME SOURDE

Rennes-le-Château Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

12 fermes et une coopérative de la Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault vous ouvrent leurs portes sur le 1er vendredi du mois de mai .

Les fermes vous attendent pour partager leur passion et leur métier pour cette 20ème édition !

Le GAEC de Coume Sourde est une ferme familiale qui développe l’agriculture régénératrice depuis 2002. Pendant ce tour de ferme, découvrez les grands principes de cette agriculture qui mêle sagesse ancestrale et innovation. Rencontrez nos vaches angus, nos cochons Kune-Kune et nos poules pondeuses, tous en éco-système grâce au pâturage tournant.

À midi, rendez-vous au domaine de Lavaldieu pour un repas commun avec les fermes voisines.

10 h 12 h & 15 h 17 h Tour de Ferme.

Entre 12 h & 15 h mini-ferme au point repas

.

Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 6 42 04 26 99 aude@civam-occitanie.fr

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English :

12 farms and a cooperative in the Haute-Vallée de l’Aude and Pays de Sault open their doors to you on the 1st Friday in May.

The farms are waiting to share their passion and profession with you for this 20th edition!

GAEC de Coume Sourde is a family farm that has been developing regenerative agriculture since 2002. During this farm tour, discover the main principles of this farming method, which combines ancestral wisdom and innovation. Meet our Angus cows, Kune-Kune pigs and laying hens, all in eco-systems thanks to rotational grazing.

At noon, meet at the Domaine de Lavaldieu for a shared meal with neighboring farms.

10 a.m. 12 p.m. & 3 p.m. 5 p.m.: Farm tour.

Between 12 h & 15 h: mini-farm at the lunch point

L’événement DE FERME EN FERME 2026 FERME DE COUME SOURDE Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-04-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin