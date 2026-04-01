Humbligny

De ferme en ferme à SCEA Les Jardins de Tiphereth

Conques Bas Village Humbligny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez un maraîchage biodynamique et ses pratiques respectueuses du vivant lors d’une visite immersive au cœur des Jardins de Tiphereth.

Dans le cadre de l’évènement De ferme en ferme, les Jardins de Tiphereth vous accueillent à Humbligny pour une découverte du maraîchage biodynamique. Cette exploitation agricole, spécialisée dans la culture de légumes, met en œuvre des pratiques respectueuses des sols et du vivant. Le temps d’un week-end, les visiteurs sont invités à explorer les cultures, comprendre les méthodes de production et échanger avec les producteurs. Visites pédagogiques et moments de partage rythment cette immersion au cœur d’une agriculture engagée et locale, accessible à tous. .

Conques Bas Village Humbligny 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 79 19 83 jerome@jardindetiphereth.fr

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English :

Discover biodynamic market gardening and its practices respectful of the living world during an immersive visit to the heart of the Jardins de Tiphereth.

L’événement De ferme en ferme à SCEA Les Jardins de Tiphereth Humbligny a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES