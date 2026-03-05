De ferme en ferme domaine Ginies Le Haut Lauzon Piégon
De ferme en ferme domaine Ginies Le Haut Lauzon Piégon samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme domaine Ginies
Le Haut Lauzon Domaine Ginies Piégon Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Week-end portes-ouvertes côtes du Rhône, huile d’olive, tapenade, nectar d’abricot pour régaler les papilles de petits et grands.
Le Haut Lauzon Domaine Ginies Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 73 16 62 domaine.ginies@orange.fr
English :
Open house weekend: Côtes du Rhône, olive oil, tapenade, apricot nectar to delight the taste buds of young and old.
L’événement De ferme en ferme domaine Ginies Piégon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale