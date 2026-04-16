Marche et repas du 1er mai Piégon
Marche et repas du 1er mai Piégon vendredi 1 mai 2026.
Piégon
Marche et repas du 1er mai
Rendez-vous salle des fêtes de Piégon Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Marche à partir de 8h
12h pour l’apéro et le repas (myro poulet, basquaise, vin, café)
Apporter votre entrée et votre dessert
Evènement organisé par le comité des fêtes de Mirabel aux Baronnies en partenariat avec l’association Rando li draio
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Rendez-vous salle des fêtes de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
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English :
Walk from 8am
12pm for aperitif and meal (chicken myro, basquaise, wine, coffee)
Bring your own appetizer and dessert
Event organized by the Mirabel aux Baronnies festival committee in partnership with the Rando li draio association
L’événement Marche et repas du 1er mai Piégon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale