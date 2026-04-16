Piégon

Marche et repas du 1er mai

Rendez-vous salle des fêtes de Piégon Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Marche à partir de 8h

12h pour l’apéro et le repas (myro poulet, basquaise, vin, café)

Apporter votre entrée et votre dessert

Evènement organisé par le comité des fêtes de Mirabel aux Baronnies en partenariat avec l’association Rando li draio

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Rendez-vous salle des fêtes de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

Walk from 8am

12pm for aperitif and meal (chicken myro, basquaise, wine, coffee)

Bring your own appetizer and dessert

Event organized by the Mirabel aux Baronnies festival committee in partnership with the Rando li draio association

L’événement Marche et repas du 1er mai Piégon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale