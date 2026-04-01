Concert de piano par Claudia Sutter Centre artistique de Piégon Piégon

Piégon

Concert de piano par Claudia Sutter

Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Claudia Sutter joue, explique et raconte

Robert Schumann sonate en piano en sol mineur »dédié à son âme en la bémol majeur Henriette Voigt

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Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

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English :

Claudia Sutter plays, explains and recounts

Robert Schumann: piano sonata in G minor »dedicated to his soul in A flat major Henriette Voigt

L’événement Concert de piano par Claudia Sutter Piégon a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale