Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de piano par Claudia Sutter Centre artistique de Piégon Piégon

Concert de piano par Claudia Sutter Centre artistique de Piégon Piégon mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Centre artistique de Piégon

Adresse : 349 chemin de Fontatière

Ville : 26110 Piégon

Département : Drôme

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Piégon

Concert de piano par Claudia Sutter

Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Claudia Sutter joue, explique et raconte
Robert Schumann sonate en piano en sol mineur  »dédié à son âme en la bémol majeur Henriette Voigt
  .

Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43  piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Claudia Sutter plays, explains and recounts
Robert Schumann: piano sonata in G minor  »dedicated to his soul in A flat major Henriette Voigt

L’événement Concert de piano par Claudia Sutter Piégon a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Piégon (Drôme)