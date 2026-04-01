Concert de piano par Claudia Sutter Centre artistique de Piégon Piégon
Concert de piano par Claudia Sutter Centre artistique de Piégon Piégon mercredi 22 avril 2026.
Piégon
Concert de piano par Claudia Sutter
Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Claudia Sutter joue, explique et raconte
Robert Schumann sonate en piano en sol mineur »dédié à son âme en la bémol majeur Henriette Voigt
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Centre artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
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English :
Claudia Sutter plays, explains and recounts
Robert Schumann: piano sonata in G minor »dedicated to his soul in A flat major Henriette Voigt
L’événement Concert de piano par Claudia Sutter Piégon a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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