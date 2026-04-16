DE FERME EN FERME EN PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude

Villelongue-d’Aude

DE FERME EN FERME EN PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 DOMAINE CAPDEPON

4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez visiter notre domaine à Villelongue- d’Aude, petit village typique au cœur du Pays cathare. On vous fera découvrir lors d’une visite guidée le processus de la récolte jusqu’à l’étiquetage. On vous accueillera entre cuves, fûts et bouteilles où on mêle modernité et tradition, regroupant les conditions idéales pour créer des vins effervescents et tranquilles parfaitement équilibrés. La visite se terminera avec une dégustation dans notre boutique.

Visite de la cave et des vignes avec dégustation.

Repas sur réservation au 04 68 69 51 81. Venez déguster un repas préparé avec des produits de notre exploitation, sous abri si besoin. Au menu: pâté de campagne avec sa salade, effiloché de porc, écrasé de pommes de terre, fromage et dessert: 18 € hors boissons. Vin et jus de raisins bio du domaine au verre et à la bouteille. Menu enfants 10 €.

Amenez vos assiettes et vos couverts.

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4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 6 73 43 86 36 domaine@capdepon.fr

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English :

Come and visit our estate in Villelongue- d’Aude, a typical village in the heart of Cathar country. We’ll take you on a guided tour of the process, from harvesting to labeling. You’ll be welcomed between vats, barrels and bottles, where modernity and tradition come together to create the ideal conditions for perfectly balanced sparkling and still wines. The tour ends with a tasting in our boutique.

Cellar and vineyard tour with wine tasting.

Meal on reservation 04 68 69 51 81. Come and enjoy a meal prepared with products from our farm, under cover if necessary. Menu: pâté de campagne with salad, pulled pork, mashed potatoes, cheese and dessert: 18? excluding drinks. Estate wine and organic grape juice by the glass or bottle. Children’s menu: 10 ?

Bring your own plates and cutlery.

L’événement DE FERME EN FERME EN PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin