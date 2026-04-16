Villelongue-d’Aude

DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 GAEC DU SOUSTROBE

Soustrobe Villelongue-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez découvrir nos chèvres et nos fromages! 80 chèvres et quelques-unes de leurs chevrettes élevées dans le respect de leur cadre naturel depuis 1977. Nos chèvres sont élevées en semi-liberté toute l’année, loin d’un élevage intensif. Chaque chèvre a un prénom. La fabrication des fromages se fait selon une méthode ancestrale: moulé à la louche comme le faisait notre mère, grand-mère et nos ancêtres. Au cours de la journée parcours pédagogique de la ferme. Dégustation des fromages.

Pizza au feu de bois 15 €. Assiette découverte fromages: 7 €. Croque-monsieur tomme de chèvre/effiloché de chevreau et légumes crème au chèvre 7 €; Crêpe au lait de chèvre: 2 €.

Démonstration de la traite des chèvres à 16h30.

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Soustrobe Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 50 42 gabelle02soustrobe@gmail.com

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English :

Come and discover our goats and cheeses! 80 goats and some of their kids have been raised in their natural environment since 1977. Our goats are raised in semi-liberty all year round, far from intensive breeding. Each goat has its own name. Our cheeses are made using ancestral methods: ladled as our mothers, grandmothers and ancestors used to do. During the day, an educational tour of the farm. Cheese tasting.

Wood-fired pizza: 15 ? Cheese discovery plate: 7 ? Croque-monsieur goat’s tomme/goat’s offal and vegetables with goat’s cream: 7 ?; Goat’s milk crepe: 2 ?.

Demonstration of goat milking at 4:30pm.

L’événement DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 GAEC DU SOUSTROBE Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin