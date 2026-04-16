Villelongue-d’Aude

DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 LA FERME DE TARBES

Tarbé Villelongue-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Justine et Yann vous accueillent dans leur ferme où les brebis laitières et allaitantes côtoient les chevaux. Lors de votre visite, nous vous expliquerons comment nous élevons nos animaux dans le respect de leurs rythmes. Dans la journée, différentes animations vous seront proposées comme la fabrication des yaourts maison, la présentation de la race des chevaux Merens ou encore la visite de la parcelle de nos haies fourragères qui s’inscrit dans un projet de résilience face aux changements climatiques.

Dégustation et petite restauration avec les produits de la ferme tout au long de la journée.

Pour en savoir plus retrouvez le programme complet de la journée sur notre site internet.

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Tarbé Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 6 32 79 58 84 domainedetarbes@gmail.com

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English :

Justine and Yann welcome you to their farm, where dairy and suckling ewes rub shoulders with horses. During your visit, we’ll explain how we raise our animals while respecting their rhythms. During the day, you’ll be able to try your hand at making homemade yoghurt, learn about the Merens horse breed, and visit our forage hedgerow plot, part of a project to build resilience in the face of climate change.

Tastings and snacks featuring farm produce throughout the day.

To find out more, visit our website for the full program.

L’événement DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 LA FERME DE TARBES Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin